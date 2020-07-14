Функциональный черно-белый интерьер

Всем любителям утонченных цветов, диско-шаров и неожиданных дизайнерских решений рекомендуем обратить внимание на решение от Note Design Studio. Если вы давненько задумывались о нестандартном использовании стандартных вещей в своем интерьере, то вот отличный пример сочетания черно-белой гаммы, грамотного использования пространства и крохотных уютных деталей. Чем дольше смотришь на эти снимки, тем больше подмечаешь в стиле и настроении комнат. Берите на заметку!









Это рыба? Это подводная мина? Нет, это светильник! А точнее ярчайший пример того, как можно и нужно использовать один их объектов декора в качестве, простите, главного светила. Это не обязательно должен быть осветительный прибор или люстра, но этот, признайтесь, очень хорош.