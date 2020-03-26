Как выбрать идеальный диван-кровать

Небольшой факт: создатель дивана больше ничего не изобрел. И в это очень просто поверить, ведь всё остальное время он на этом диване отдыхал. Со временем на диване решили не только отдыхать, но и спать, ведь в маленькой квартирке не найдёшь места и для дивана и для кровати.

И если вам нужен не только удобный диван, но и неплохая кровать, то выбор модели должен быть предельно грамотным. Ведь новый диван-кровать днём должен быть украшением комнаты, а ночью — комфортным местом для сна.

Какие же факторы обязательно нужно учесть? Во-первых, желаемая форма: прямая или угловая. Опираться здесь стоит не только на размеры помещения но и на то, сколько человек будут пользоваться диваном в дневное время. Во-вторых, механизм трансформации. От него зависит очень многое, в том числе и размещение дивана в пространстве – будет ли он раскладываться от стены или вдоль нее. Ну, а дальше дополняйте набор всем необходимым: эргономика, короб для белья, обивка и, конечно, дизайн.

Думаете, всех зайцев одним выстрелом не убить? А вот и зря. В российской компании Homeme уже обо всем позаботились.

Механизмы трансформации, когда речь идет о диване для сна, здесь применяют проверенные: еврокнижка, тик-так, выкатной, аккордеон, седафлекс, дельфин, пума. Обивки предлагаю практичные и эстетичные, эргономику же можно оценить в шоу-румах. А не так давно в конструкторском бюро компании запатентовали уникальную модель. Действовать решили от противного. Поскольку диваны-кровати в маленьких квартирах используют для сна каждую ночь, они стоят разложенными в будни, а складывают их в выходные, когда приходят гости. Смотрятся разложенные диваны даже с любимыми пледами сверху, будем откровенны, не очень красиво. А хочется эстетики. Поэтому инженеры разработали диван Ричмонд, способный походить на настоящую дизайнерскую кровать! В разложенном виде – это ровное и просторное спальное место (ширина – 1.6 м). Но самое главное, у него есть высокое изголовье с фигурной простежкой. Когда приходят гости, Ричмонд легко и быстро, благодаря механизму «аккордеон», превращается в компактный диван.

Многослойное сиденье обеспечивает комфортный отдых и отличается особой практичностью. Ведь для обивки «Ричмонда» разработчики подобрали микровелюр – ткань на основе микрофибры с добавлением хлопка, поверхность которой покрывается тефлоном. Это гарантирует влагонепроницаемость, защиту от пыли и высокую устойчивость к разного рода повреждениям и истиранию. К тому же микровелюр приятен на ощупь, не вызывает аллергию и не накапливает статическое электричество. Чехлы у дивана съемные.

Какую бы модель Вы не выбрали, главное, чтобы этот выбор сопровождало чувство комфорта и удовлетворения, и, непременно, красоты. Как говорил известный американский дизайнер Альберт Хэдли: Я глубоко верю, что красивая обстановка может оказывать благоприятное влияние на нашу жизнь.