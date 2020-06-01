Как выбрать плитку для кухни?

Оформление кухонного фартука требует учитывать множество факторов: нужно сделать не скучный, но и не раздражающий дизайн. Учесть, что фартук не должен бояться влаги и тепла, легко отмываться, ну и вписываться в любую стилистическую концепцию, конечно же. В общем, без советов никак! Помогаем.

Неудивительно, что многие для его облицовки выбирают практичную и многообразную керамическую плитку. Впрочем, её достоинства не означают, что выбирать нужно вслепую. Важно обратить внимание на особенности отдельной плитки, и учесть их при оформлении важной части кухонного интерьера.

Если вы решили присмотреться к плитке, то выбрать стоит мозаику. Самый модный вариант: металлизированная плитка октагон, бронзовые, медные, латунные восьмиугольники. Не стоит брать только рельефную мозаику, с неоднородными неровными краями.

Существуют ли универсальные варианты кухонного фартука?

Сейчас многие производители кухонь предлагают собственные фартуки, как правило, керамогранитные, сделанные в сотрудничестве с ведущими производителями и подобранные под готовый дизайн.

Отлично выглядит натуральный камень. Гранит хорошо отталкивает грязь, а мрамор — это вечный материал, который вечно будет ассоциироваться с роскошью и размахом. Не стоит забывать, что твёрдые материалы поддаются, пусть и с оговорками, полировке, поэтому от раздражающих пятен можно будет избавиться. Но лучше не забывать об уходе за ними — сейчас есть пропитки на основе воска, которые отталкивают грязь от поверхностей. Такое решение подойдет для каменных поверхностей.

Многие считают универсальным вариантом белую плитку «кабанчик», поэтому такой вариант отделки встречается довольно часто. «Кабанчик» — сверхпопулярен, но его нельзя назвать панацеей, скорее неплохим базовым вариантом, который можно сделать ещё более интересным, если отойти от граней обыденного. Кабанчика можно положить вертикально, без смещения, а на заднем плане устроить обязательную арку. Получится трендовый подход!

Как ухаживать за кухонным фартуком

Вопрос чистоты кухонного фартука очень важен: совершенно нормально протирать его минимум раз в день, а лучше после каждой готовки. Именно поэтому нужен материал или абсолютно гладкий, или просто удобный в протирке, с плавными переходами в высоте, без острых кромок

Основная слабость керамической плитки — швы. Чем их меньше, тем лучше. Делайте их вровень с плиткой или обработайте эпоксидной затиркой, чтобы грязь и влага не портили внешний вид. Практика показывает, что белая затирка со временем даже у самых аккуратных хозяек может стать серо-жёлтой. Выбирайте лучше оттенки серого — графит, антрацит — на нём грязь почти не видна.

Минимальным количеством швов и стыков может похвастаться кухонный фартук, оформленный широкоформатной плиткой. Крупный формат в размер фартука уместен и в современной, и в классической стилистике, особенно если у материала красивая текстура.

Яркая плитка для кухонного фартука

Настроение и интерьер улучшают плитки с яркой росписью. Не бойтесь объёма и рисунков. Например, английская рельефная плитка с потёками глазури тоже хорошо моется. А панно из каменной мозаики может порадовать сюжетом, как написанным, так и выложенным. Нет абсолютно никакой необходимости сдерживать себя и свой полёт фантазии, когда речь идёт о том, что мы будем видеть каждый день и что должно нас бесконечно радовать.