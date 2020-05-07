Как выбрать ковер с длинным ворсом

Давненько не наступали на что-нибудь мягенькое и очень по этому соскучились? Как тут не соскучишься, когда прикосновение к ковру с мягким длинным ворсом напоминает прогулку босиком по траве летнего луга. Обладатели этих пушистых ковров получают массу удовольствия, привносят в свою жизнь спокойствие и уют, и несказанный комфорт. Если вы заинтересовались Рассмотрим несколько видов длинноворсных ковров, чтобы выбрать лучшее.

Ковры Флокати (Flokati rugs) появились ещё во времена Древней Греции. Для создания пушистых длинноворсных ковров мастерами прошлого использовалась мягкая и длинная пряжа из натуральной шерсти по особой технологии. В наши дни для Флокати используюсь шерсть новозеландской овцы, которая считается лучшей в своем классе. Ковры этого типа изготавливаются вручную, как и их далекие предшественники. Современные мастера стараются сохранить традиции греческого ковроделия и секреты техники ткачества.

Необычайной популярностью пользуются также коллекции Флокати Ripe hight и Ripe low. Их мохеровый ворс несколько короче, благодаря чему ковры выглядят ухоженно и роскошно. Легкая текстура изделия делает его превосходным украшением помещения, оформленного в любом стиле: классическом или современном. Ковры из мохера отличаются стойкостью и прочностью, обеспечивают отличную тепло- и звукоизоляцию. Как приятно провести вечер, лежа на таком ковре!

Требовательный покупатель может на свой вкус подобрать размер и форму любого ковра серии Ripe. Предлагается 100 цветовых вариантов. Кроме того, можно заказать ковер с особенным, самостоятельно разработанным оттенком.

Большая часть коллекций Флокати производятся голландскими ковроделами – Longbarn Company. Мастера этой компании известны оригинальным подходом к использованию новейших технологий и высококачественного сырья.

Ковры Шегги (Shaggy rugs) – это длинноворсные ковры с особой текстурой и дизайном. Их волокна скатываются в забавные колбаски разной длины, похожие на дреды и прически хиппи. Такие ковры отличаются особенной мягкостью и необычным внешним видом – они подойдут для просторной, гостиной, лофта, комнаты творческого человека, кабинета или детской. Ковры-шегги могут создаваться из самых различных материалов. В качестве натурального сырья часто используют шерсть, бамбук, хлопок, в качестве искусственного – высококачественный нейлон последнего поколения, стойкий к износу и загрязнениям. Ковры-шегги отличаются богатой цветовой палитрой: от сдержанных пастельных до радужных оттенков – каждый сможет найти ковер на свой вкус!

Коллекция Shangri-La считается гордостью бутика и любимчиком у покупателей. И это неудивительно: высококачественные длинноворсные ковры не только служат украшением интерьера и оживляют атмосферу дома, но и помогают создать неповторимый стиль и настроение. Над коллекцией работали лучшие эксперты отрасли – мастера компании-производителя ковров и ковровых покрытий премиум-класса Masland Carpets.

За Shangri-La очень легко ухаживать. В качестве материала для его покрытия использовался высококачественный нейлон 100% BCF STAINMASTER® Luxerell™, изготовленный по инновационным технологиям. Этот материал обладает эластичностью, износостойкостью, он гипоаллергенный и прочный. Ковер-шегги из нейлона практичен, так как его волокна покрыты защитным слоем тефлона. Благодаря этому ворс не приминается и устойчив к загрязнениям, на долгие годы сохраняет свои качества и превосходный внешний вид.

Яркие и оригинальные ковры Rocks, в которые входят серии Rocks, Rocks-mix и Cross, также считаются бестселлерами среди шегги. Секрет популярности таких ковров – уникальный дизайн, превосходные материалы и гарантированно хорошее настроение, которое они помогают создать. Провести вечер большой компанией или в обществе любимого человека, посмотреть фильм или почитать книгу будет очень приятно на таком пушистом и теплом ковре из чистой шерсти.