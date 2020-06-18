Идеи плитки для ванной комнаты (галерея фото)







Выбрать плику для ванны всегда сложная задача. Вот почему мы рекомендуем вам мыслить шире при подобном подборе и отталкиваться от предложения вашего соседнего магазина стройматериалов, а из чувства стиля, которое не только подарит вам возможность насладится творческим процессом, но на долгие годы обеспечит чувством легкости и уверенности при каждом посещении ванной комнаты.













Обратите внимания, что на фото нет четкого разделения стиля. Плитка, притом как с орнаментом, так и без, является не основным объектом декора, а важным дополнением к нему. На каждом из предложенных нами вариантов плитка и обрамляющие её аксессуары создают искусную работы. Вдохновляйтесь нашими примерами и обязательно создавайте что-нибудь свое!